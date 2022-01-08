Миколенко допустил голевую ошибку уже на первой минуте в дебютной игре за "Эвертон" (видео)

Футболист провел неоднозначную игру.

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко, который 1 января 2022 года перебрался в команду из Ливерпуля из киевского "Динамо", сыграл свой первый матч в Англии.

Главный тренер "Ирисок" Рафаэль Бенитес доверил украинцу место в стартовом составе в гостевом матче 1/32 финала Кубка Англии против "Халл Сити". Встреча состоялась на стадионе МКМ и завершилась со счетом 2:3 в пользу "Эвертона". Виталий уже на первой минуте допустил голевую ошибку. После подачи со штрафного украинец проиграл борьбу в воздухе Тайлеру Смиту, который поразил ворота Асмира Беговича. За 90 минут команды забивали еще трижды — за хозяев отметился Райан Лонгман, а за гостей — Демарай Грей и Андре Гомеш. Решающий гол в первом экстра-тайме оформил полузащитник "Эвертона" Эндрос Таунсенд.

Миколенко провел на поле все 120 минут и отметился желтой карточкой. Ливерпульский клуб шагает дальше, а "Халл Сити" вылетает.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Эвертон" не мог включить Миколенко в заявку на игру АПЛ с "Брайтоном" (2:3) из-за соответствующих правил. Перед этой игрой состоялось представление Виталия на "Гудисон Парк".

"Телеграф" напоминает, что Миколенко плакал, узнав о своем переходе в "Эвертон". Защитник сборной Украины на своей первой пресс-конференции в новом клубе разговаривал на русском языке и подвергся критике за свой английский. К слову, Виталий будет зарабатывать в Англии космические деньги, а для трансфера из "Динамо" футболист летал в Ливерпуль на частном самолете.