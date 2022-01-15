Миколенко схватился за голову, допустив детскую ошибку в дебютном матче в АПЛ (видео)

Украинец провел первый матч в сильнейшей лиге мира.

В субботу, 15 января, "Эвертон", который недавно подписал левого защитника сборной Украины Виталия Миколенко, провел выездной поединок 22-го тура чемпионата Англии сезона 2021/22 против "Норвича". Встреча состоялась на стадионе "Карроу Роуд" в Норидже и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

"Норвич" забил два гола на 16-й и 18-й минутах. Сначала автоголом отличился Майкл Кин, а затем забивал Адам Айда. Примечательно, что оба гола были забиты из зоны украинского защитника.

Во втором тайме Виталий едва не отдал голевую передачу на соперника — выручил кипер "Ирисок". Украинец, увидев свой ляп, тут же схватился за голову.

А на 60-й минуте именно навес украинца привел к забитому голу — Ришарлисон после отскока ударом в падении через себя поразил цель.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Этот результат поднял "Норвич" (13 очков) на 18-е место в АПЛ, "Эвертон" (19 очков) — 15-й. В следующем туре "Канарейки" сыграют с "Уотфордом" (21.01.2022), а "Ириски" с ""Астон Виллой (22.01.2022).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Миколенко провел полный матч в Кубке Англии. После игры над защитником пошутил форвард сборной Украины Роман Яремчук, а тренер "Ирисок" Рафаэль Бенитес похвалил украинца.