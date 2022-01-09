Яремчук подколол Миколенко после дебюта Виталия в "Эвертоне"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 243
Коллега по сборной отреагировал на пост защитника.
Нападающий португальской "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал дебют левого защитника национальной команды Виталия Миколенко в "Эвертон", который выбил "Халл Сити" (2:3) из розыгрыша Кубка Англии сезона 2021/22.
Свой комментарий форвард оставил под постом Миколенко в Instagram.
Виталий на английском языке написал слова благодарности партнерам по "Эвертону" и тренеру, а также поблагодарил болельщиков за поддержку. Украинец также прикрепил два снимка с победной игры.
"Мои первые 120 минут в "Эвертоне". Спасибо тренеру и товарищам по команде, для меня была важна поддержка болельщиков", — написал Миколенко.
Яремчук пошутил, что у Виталия прекрасный английский, а Виталий его поблагодарил.
Напомним, на первой пресс-конференции в ливерпульской команде Виталий несколько фраз сказал на английском, после чего нарвался на критику Артема Франкова. Журналист отметил, что у Виталия ужасное знание иностранного языка как для игрока, у которого было несколько недель для подготовки к переезду в Англию (новость о трансфере украинца в "Эвертон" была намного раньше до официального объявления).
Ранее стала известна зарплата Миколенко в "Эвертоне".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-