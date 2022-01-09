Яремчук подколол Миколенко после дебюта Виталия в "Эвертоне"

Коллега по сборной отреагировал на пост защитника.

Нападающий португальской "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал дебют левого защитника национальной команды Виталия Миколенко в "Эвертон", который выбил "Халл Сити" (2:3) из розыгрыша Кубка Англии сезона 2021/22.

Свой комментарий форвард оставил под постом Миколенко в Instagram.

Виталий на английском языке написал слова благодарности партнерам по "Эвертону" и тренеру, а также поблагодарил болельщиков за поддержку. Украинец также прикрепил два снимка с победной игры.

"Мои первые 120 минут в "Эвертоне". Спасибо тренеру и товарищам по команде, для меня была важна поддержка болельщиков", — написал Миколенко.

Яремчук пошутил, что у Виталия прекрасный английский, а Виталий его поблагодарил.

Роман Яремчук пошутил про английский Виталия Миколенко

Напомним, на первой пресс-конференции в ливерпульской команде Виталий несколько фраз сказал на английском, после чего нарвался на критику Артема Франкова. Журналист отметил, что у Виталия ужасное знание иностранного языка как для игрока, у которого было несколько недель для подготовки к переезду в Англию (новость о трансфере украинца в "Эвертон" была намного раньше до официального объявления).

Ранее стала известна зарплата Миколенко в "Эвертоне".