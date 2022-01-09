Яремчук підколов Миколенка після дебюту Віталія в "Евертоні"

Колега зі збірної відреагував на пост захисника.

Нападник португальської "Бенфіки" та збірної України Роман Яремчук прокоментував дебют лівого захисника національної команди Віталія Миколенка в "Евертоні", який вибив "Халл Сіті" (2:3) з розіграшу Кубка Англії сезону 2021/22.

Свій коментар форвард залишив під постом Миколенка в Instagram.

Віталій англійською мовою написав слова подяки партнерам по "Евертону" та тренеру, а також подякував уболівальникам за підтримку. Українець також прикріпив два знімки з переможної гри.

"Мої перші 120 хвилин в "Евертоні". Дякую тренеру та товаришам по команді, для мене була важлива підтримка вболівальників", — написав Миколенко.

Яремчук пожартував, що у Віталія чудова англійська, а Віталій йому подякував.

Роман Яремчук пожартував про англійську Віталія Миколенка

Нагадаємо, на першій прес-конференції в ліверпульській команді Віталій кілька фраз сказав англійською, після чого нарвався на критику Артема Франкова. Журналіст зазначив, що у Віталія жахливе знання іноземної мови як для гравця, який мав кілька тижнів для підготовки до переїзду до Англії (новина про трансфер українця до "Евертона" була набагато раніше до офіційного оголошення).

Раніше стала відома зарплата Миколенка в "Евертоні".