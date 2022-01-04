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"Ведмідь би кілька фраз вивчив": Франков розкритикував Миколенка за мову (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Артем Франков та Віталій Миколенко Новина оновлена 04 січня 2022, 10:15
Артем Франков та Віталій Миколенко

Журналіст зробив випад у сторону футболіста.

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков "наїхав" на захисника збірної України Віталія Миколенка, який нещодавно перейшов з "Динамо" в "Евертон" за 23,5 млн євро, за незнання англійської мови навіть на базовому рівні.

Відповідний пост журналіст написав на своєму telegram-каналі.

Франков вважає, що Віталій міг підготуватися краще до своєї першої прес-конференції, на якій він спілкувався з представниками ЗМІ українською, російською, а також перекинувся парою фраз англійською. Артем зазначив, що про трансфер стало відомо задовго до офіційного переходу, а Віталій не підготувався як слід і неприємно здивував на першому заході в Англії.

"А що ж вам заважало хоча б англійську вивчити? Я вже не говорю на університетському – на шкільному рівні?! Та за два тижні й ведмідь би кілька фраз на інгліші вивчив, не кажучи вже про статтю з Вікіпедії про історію свого клубу! Йохан Кройф після приходу в "Барсу" до журналістів каталонською звернувся, влюбивши народ у себе раз і назавжди! — написав Франков.

Додамо, що в Англії Миколенко отримуватиме космічну зарплату, а домовлятися з ліверпульським клубом він летів приватним літаком.

Теги:
#Футбол #Евертон #АПЛ #Артем Франков #Віталій Миколенко
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