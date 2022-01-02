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Трохи Роналду: Миколенко для переходу в "Евертон" використав приватний літак (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Віталій Миколенко та Вадим Шаблій Новина оновлена 02 січня 2022, 16:30
Віталій Миколенко та Вадим Шаблій

Трансфер українця проходив на топовому рівні.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко, який першого січня офіційно став гравцем англійського "Евертона", для підписання контракту літав в Англію чартерним рейсом

Відповідні фото та відео опублікував агент гравця Вадим Шаблій на своїй сторінці в Instagram.

"Такі трансфери завжди додають позитивних емоцій. Коли кар’єра молодого футболіста виходить на новий рівень, то отримуєш величезне задоволення. Удачі, Віталію. Зроби цей рік найкращим!" — розповів Шаблій, який прикріпив фото з літака, а також відео, на якому видно, як Миколенко залишає літак.

Додамо, що частенько на особистому літаку літає португальський нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, а тому Миколенко, мабуть, відчув себе трохи суперзіркою футболу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про зарплату Миколенка в "Евертоні". Футболіст на першій прес-конференції у новому клубі спілкувався російською мовою. Додамо, що трансфер Віталія піде на користь усім. Цікаво, що українець міг опинитися і в титулованішому клубі.

Теги:
#Футбол #Віталій Миколенко
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