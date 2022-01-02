Немножко Роналду: Миколенко для перехода в "Эвертон" использовал частный самолет (видео)

Трансфер украинца проходил на топовом уровне.

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко, который первого января официально стал игроком английского "Эвертона", для подписания контракта использовал частный самолет.

Соответствующие фото и видео опубликовал агент игрока Вадим Шаблий на своей страничке в Instagram.

"Такие трансферы всегда добавляют положительные эмоции. Когда карьера молодого футболиста выходит на новый уровень получаешь огромное удовольствие. Удачи, Виталий. Сделай этот год лучшим!" — рассказал Шаблий, прикрепивший фото из самолета, а также видео, на котором видно как Миколенко покидает самолет.

Добавим, что частенько на личном самолете летает португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, а потому Миколенко, наверное, почувствовал себя немного суперзвездой футбола.

Ранее "Телеграф" сообщал о зарплате Миколенко в "Эвертоне". Футболист на первой пресс-конференции в новом клубе общался на русском языке. Добавим, что трансфер Виталия пойдет на пользу всем. Примечательно, что Виталий мог оказаться и в более титулованном клубе.