Укр

Немножко Роналду: Миколенко для перехода в "Эвертон" использовал частный самолет (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Виталий Миколенко и Вадим Шаблий Новость обновлена 02 января 2022, 16:30
Виталий Миколенко и Вадим Шаблий

Трансфер украинца проходил на топовом уровне.

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко, который первого января официально стал игроком английского "Эвертона", для подписания контракта использовал частный самолет.

Соответствующие фото и видео опубликовал агент игрока Вадим Шаблий на своей страничке в Instagram.

"Такие трансферы всегда добавляют положительные эмоции. Когда карьера молодого футболиста выходит на новый уровень получаешь огромное удовольствие. Удачи, Виталий. Сделай этот год лучшим!" — рассказал Шаблий, прикрепивший фото из самолета, а также видео, на котором видно как Миколенко покидает самолет.

Добавим, что частенько на личном самолете летает португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, а потому Миколенко, наверное, почувствовал себя немного суперзвездой футбола.

Ранее "Телеграф" сообщал о зарплате Миколенко в "Эвертоне". Футболист на первой пресс-конференции в новом клубе общался на русском языке. Добавим, что трансфер Виталия пойдет на пользу всем. Примечательно, что Виталий мог оказаться и в более титулованном клубе.

Теги:
#Футбол #Виталий Миколенко
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