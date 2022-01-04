Укр

"Медведь бы несколько фраз выучил": Франков раскритиковал Миколенко за язык (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Артем Франков и Виталий Миколенко Новость обновлена 04 января 2022, 10:15
Артем Франков и Виталий Миколенко

Журналист сделал выпад в сторону футболиста.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков подверг критике защитника сборной Украины Виталия Миколенко, который недавно перешел из "Динамо" в "Эвертон" за 23,5 млн евро, за незнание английского языка даже на базовом уровне.

Соответствующий пост журналист написал на своем telegram-канале.

Франков считает, что Виталий мог подготовиться лучше к своей первой пресс-конференции, на которой он общался с представителями СМИ на украинском, русском, а также перекинулся парой фраз на английском. Артем отметил, что о трансфере стало известно задолго до официального перехода, а Виталий не подготовился как следует и неприятно удивил на первом мероприятии в Англии.

"Да что ж вам мешало-то хотя бы английский выучить? Я уж не говорю на университетском – на школьном уровне?! Да за две недели медведь бы несколько фраз на инглише выучил, не говоря уж о статье из Википедии об истории своего клуба! Йохан Кройф по пришествии в "Барсу" к журналистам по-каталонски обратился, влюбив народ в себя раз и навсегда!" — написал Франков.

Добавим, что в Англии Миколенко будет получать космическую зарплату, а договариваться с ливерпульским клубом он летел на частном самолете.

Теги:
#Футбол #ФК Эвертон #АПЛ #Артем Франков #Виталий Миколенко
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