Миколенко припустився гольової помилки вже на першій хвилині у дебютній грі за "Евертон" (відео)

Футболіст провів неоднозначну гру.

Захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко, який 1 січня 2022 року перебрався в команду з Ліверпуля з київського "Динамо", зіграв свій перший матч в Англії.

Головний тренер "Ірисок" Рафаель Бенітес довірив українцеві місце у стартовому складі у гостьовому матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти "Халл Сіті". Зустріч відбулася на стадіоні МКМ та завершилася з рахунком 2:3 на користь "Евертона". Віталій вже на першій хвилині припустився гольової помилки. Після подачі зі штрафного українець програв боротьбу в повітрі Тайлеру Сміту, який вразив ворота Асміра Беговича. За 90 хвилин команди забивали ще тричі — за господарів відзначився Райан Лонгман, а за гостей — Демарай Грей та Андре Гомеш. Вирішальний гол у першому екстра-таймі оформив півзахисник "Евертона" Ендрос Таунсенд.

Миколенко провів на полі всі 120 хвилин та відзначився жовтою карткою. Ліверпульський клуб крокує далі, а "Халл Сіті" вилітає.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Нагадаємо, "Евертон" не міг включити Миколенка в заявку на гру АПЛ із "Брайтоном" (2:3) через відповідні правила. Перед цією грою відбулася презентація Віталія на "Гудісон Парк".

"Телеграф" нагадує, що Миколенко плакав, дізнавшись про свій перехід до "Евертона". Захисник збірної України на своїй першій прес-конференції в новому клубі розмовляв російською мовою, пізніше його розкритикували за англійську. До речі, Віталій зароблятиме в Англії космічні гроші, а для трансферу з "Динамо" футболіст літав у Ліверпуль приватним літаком.