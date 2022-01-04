"Плакав 30 хвилин": Миколенко емоційно відреагував на перехід до "Евертона"

Українцю було страшно зважитися на кардинальні зміни у житті.

Захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко, який 1 січня офіційно став гравцем команди з "Ліверпуля", зізнався, що такий перехід йому дався дуже непросто.

Відповідне інтерв’ю футболіста з’явилося на офіційному сайті "Динамо".

Миколенко зазначив, що після того, як сторони погодили його трансфер, він сів у машину та плакав півгодини. Потім фулбек телефоном поспілкувався з батьками своєї дівчини і також поплакав з ними. Віталій зазначив, що покинути зону комфорту йому було дуже тяжко і навіть страшно.

"Мені мої батьки, дівчина говорили, що це ніби у кіно. І коли все погодили, я сів у машину і заплакав. Мені додому їхати 40 хвилин, і, мабуть, 30 з них я плакав. Подзвонив батькам дівчини, поплакав ще з ними, потім ще сам плакав. Складно пояснити почуття – я був дуже радий, і водночас було дуже страшно", — цитує Миколенка прес-служба "Динамо".

Нагадаємо, Миколенко перебрався до "Евертона" за 23,5 млн євро. На першій прес-конференції в новому клубі українець з рідної мови перейшов на російську. А ось за погану англійську Віталію дісталося від журналіста Артема Франкова. У Ліверпулі Миколенко отримуватиме божевільну зарплату. До речі, для підписання угоди українець літав до Англії чартерним рейсом.