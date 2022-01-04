Рус

"Плакав 30 хвилин": Миколенко емоційно відреагував на перехід до "Евертона"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
32
Віталій Миколенко Новина оновлена 04 січня 2022, 13:55
Віталій Миколенко

Українцю було страшно зважитися на кардинальні зміни у житті.

Захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко, який 1 січня офіційно став гравцем команди з "Ліверпуля", зізнався, що такий перехід йому дався дуже непросто.

Відповідне інтерв’ю футболіста з’явилося на офіційному сайті "Динамо".

Миколенко зазначив, що після того, як сторони погодили його трансфер, він сів у машину та плакав півгодини. Потім фулбек телефоном поспілкувався з батьками своєї дівчини і також поплакав з ними. Віталій зазначив, що покинути зону комфорту йому було дуже тяжко і навіть страшно.

"Мені мої батьки, дівчина говорили, що це ніби у кіно. І коли все погодили, я сів у машину і заплакав. Мені додому їхати 40 хвилин, і, мабуть, 30 з них я плакав. Подзвонив батькам дівчини, поплакав ще з ними, потім ще сам плакав. Складно пояснити почуття – я був дуже радий, і водночас було дуже страшно", — цитує Миколенка прес-служба "Динамо".

Нагадаємо, Миколенко перебрався до "Евертона" за 23,5 млн євро. На першій прес-конференції в новому клубі українець з рідної мови перейшов на російську. А ось за погану англійську Віталію дісталося від журналіста Артема Франкова. У Ліверпулі Миколенко отримуватиме божевільну зарплату. До речі, для підписання угоди українець літав до Англії чартерним рейсом.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #Евертон #Віталій Миколенко
Обвал стався на колишньому заводі "Авторучка"
Харків
У Харкові впав цілий під’їзд багатоповерхівки: перші фото та відео наслідків
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Обвал стався на колишньому заводі "Авторучка"
У Харкові впав цілий під’їзд багатоповерхівки: перші фото та відео наслідків
Дата публікації
Категорія
Різдво в Україні буде морозним
Погода готує сюрприз українцям на Різдво: прогноз синоптиків та карта
Дата публікації
Категорія
В Асоціації рієлторів України розповіли, коли ціни на житло почнуть рости
Коли найвигідніше купувати квартиру у 2022 році: думка експертів
Дата публікації
Категорія
Назву нового вірусу склали із двох слів: "грип" та "корона"
По світу поширюється новий вірус "Флурона": відомі тяжкість хвороби та симптоми
Дата публікації
Категорія
Рінат Ахметов за рік збільшив статки на 55%
Ахметов за рік серйозно розбагатів: його статки досягли майже 25% бюджету України