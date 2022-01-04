"Плакал 30 минут": Миколенко эмоционально отреагировал на переход в "Эвертон"

Украинцу было страшно решиться на кардинальные перемены в жизни.

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко, который 1 января официально стал игроком команды из "Ливерпуля", признался, что такой переход ему дался очень непросто.

Соответсвующее интервью футболиста появилось на официальном сайте "Динамо".

Миколенко отметил, что после того, как стороны согласовали его трансфер, он сел в машину и плакал полчаса. Затем фулбек по телефону пообщался с родителями своей девушки и также поплакал с ними. Виталий отметил, что покинуть зону комфорта ему было очень тяжело и даже страшно.

"Мне мои родители, девушка говорили, что это как будто в кино. И когда все согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки, поплакал еще с ними, потом еще сам плакал. Сложно объяснить чувства – я был очень рад и в то же время было очень страшно", — цитирует Миколенко пресс-служба "Динамо".

Напомним, Миколенко перебрался в "Эвертон" за 23,5 млн евро. На первой пресс-конференции в новом клубе украинец с родного языка перешел на русский. А вот за плохой английский Виталию досталось от журналиста Артема Франкова. В Ливерпуле Миколенко будет получать сумасшедшую зарплату. К слову, для подписания сделки украинец летал в Англию чартерным рейсом.