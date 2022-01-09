Тренер "Эвертона" оценил дебют Миколенко, который привез гол на 1-й минуте (видео)

Украинец вышел на поле со стартовых минут.

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес после победы над "Халл Сити" (2:3) в гостевом матче Кубка Англии сезона 2021/22 высказался об игре украинского защитника команды Виталия Миколенко, который впервые вышел на поле за ливерпульский клуб.

Комментарий Бенитеса доступен на страничке TheMightyBlues в Twitter.

Испанский тренер остался доволен игрой Виталия, несмотря на голевую ошибку украинца уже на первой минуте встречи, а также пассивность в атаке. Бенитес отметил, что новичок 15 дней не тренировался, а затем провел изнурительную 120-минутную игру в Кубке Англии на достойном уровне. Также наставник похвалил Миколенко за настрой.

"Миколенко не тренировался 15 дней, а затем приехал сюда и отыграл напряженный матч в Кубке Англии. Приятно видеть его настрой. Я думаю, что он отлично провел свою первую игру", — заявил Бенитес.

Отметим, со мнением Бенитеса согласны и статистические порталы. Sofascore поставил Миколенко самую высокую оценку (7,4) за игру против "Халл Сити".

Виталий Миколенко получил самую высокую оценку за игру с Халл Сити

Видео голевой ошибки Миколенко:

Добавим, что в 1-м тайме Виталий спас свою команд от гола, выбив мяч из пустых ворот.

Ранее стала известна зарплата Миколенко в ливерпульской команде. К слову, Виталий эмоционально отреагировал на свой переход в Англию. Добавим, что украинец начал первую пресс-конференцию в новой команде на родном языке, однако затем перешел на русский.