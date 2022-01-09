Тренер "Евертона" оцінив дебют Миколенка, який привіз гол на 1-й хвилині (відео)

Українець вийшов на поле зі стартових хвилин.

Головний тренер "Евертона" Рафаель Бенітес після перемоги над "Халл Сіті" (2:3) у гостьовому матчі Кубка Англії сезону 2021/22 висловився про гру українського захисника команди Віталія Миколенка, який вперше вийшов на поле за ліверпульський клуб.

Коментар Бенітеса доступний на сторінці TheMightyBlues у Twitter.

Іспанський тренер залишився задоволений грою Віталія, попри гольову помилку українця вже на першій хвилині зустрічі та пасивність в атаці. Бенітес зазначив, що новачок 15 днів не тренувався, а потім провів виснажливу 120-хвилинну гру у Кубку Англії на гідному рівні. Також наставник похвалив Миколенка за настрій.

"Миколенко не тренувався 15 днів, а потім приїхав сюди й відіграв напружений матч у Кубку Англії. Приємно бачити його настрій. Я думаю, що він чудово провів свою першу гру", — заявив Бенітес.

Зазначимо, з думкою Бенітеса погоджуються і статистичні портали. Sofascore поставив Миколенку найвищу оцінку (7,4) за гру проти "Халл Сіті".

Віталій Миколенко отримав найвищу оцінку за гру з Халл Сіті

Відео гольової помилки Миколенко:

Додамо, що у 1-му таймі Віталій врятував свою команду від гола, вибивши м’яч із порожніх воріт.

Раніше стала відома зарплата Миколенка у ліверпульській команді. До речі, Віталій емоційно відреагував на свій перехід до Англії. Додамо, що українець розпочав першу прес-конференцію у новій команді рідною мовою, проте потім перейшов на російську.