Миколенко схопився за голову, припустившись дитячої помилки в дебютному матчі в АПЛ (відео)

Українець провів перший матч у найсильнішій лізі світу.

У суботу, 15 січня, "Евертон", який нещодавно підписав лівого захисника збірної України Віталія Миколенка, провів виїзний поєдинок 22-го туру чемпіонату Англії сезону 2021/22 проти "Норвіча". Зустріч відбулася на стадіоні "Карроу Роуд" у Норіджі та завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

"Норвіч" забив два голи на 16-й та 18-й хвилинах. Спочатку автоголом відзначився Майкл Кін, а потім забивав Адам Айда. Примітно, що обидва голи було забито із зони українського захисника.

У другому таймі Віталій ледь не віддав гольову передачу на суперника – врятував кіпер "Ірисок". Українець, побачивши свій ляп, одразу схопився за голову.

А на 60-й хвилині саме навіс українця призвів до забитого голу — Рішарлісон після відскоку ударом у падінні через себе вразив ціль.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Цей результат підняв "Норвіч" (13 очок) на 18 місце в АПЛ, "Евертон" (19 очок) — 15-й. У наступному турі "Канарейки" зіграють із "Уотфордом" (21.01.2022), а "Іриски" з "Астон Віллою (22.01.2022).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Миколенко провів повний матч у Кубку Англії. Після гри над захисником пожартував форвард збірної України Роман Яремчук, а тренер "Ірисок" Рафаель Бенітес похвалив українця.