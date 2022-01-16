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Провальна гра Миколенка призвела до відставки тренера

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Рафаель Бенітес Новина оновлена 16 січня 2022, 18:24
Рафаель Бенітес

Іменитий фахівець втратив роботу.

Іспанський тренер Рафаель Бенітес після останньої поразки в чемпіонаті Англії від "Норвіча" (2:1) був звільнений з "Евертона".

Про це повідомив офіційний сайт "Ірисок".

"Футбольний клуб "Евертон" підтверджує відхід Рафаеля Бенітеса з посади головного тренера команди. Бенітес, який перейшов до "Евертона" в червні 2021 року, вже покинув клуб. Про змінника іспанця буде повідомлено пізніше", — говорить повідомлення ліверпульської команди.

Додамо, що саме за Бенітеса Миколенко перейшов до англійського клубу з "Динамо". Віталій одразу отримав ігровий час. Українець провів неоднозначний гостьовий поєдинок у Кубку Англії проти "Халл Сіті" (2:3), а потім взагалі провалив матч з "Норвічем". На рахунку лівого захисника збірної України дві гольові помилки у цій грі, а також він узяв участь у гольовій атаці своєї команди.

Під керівництвом Бенітеса "Евертон" набрав 19 очок у турнірній таблиці АПЛ і посідає 16-те місце. "Іриски" в останніх п’яти іграх чемпіонату Англії здобули лише одну перемогу. 61-річний Рафаель у своєму послужному списку має перемогу у Лізі чемпіонів (з "Ліверпулем") та Лізі Європи (з "Челсі"). Примітно, що "Евертон" перед відходом Бенітеса розпродав усіх конкурентів Миколенка на позиції лівого захисника, тож українець, напевно, отримає ігрову практику навіть із новим наставником.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки заробляє Миколенко в "Евертоні".

Теги:
#Футбол #Евертон #Рафаель Бенітес #Віталій Миколенко
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