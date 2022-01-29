Рус

"Не вистачає Басти": Миколенку дісталося через фото з Усиком

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
274
Віталій Миколенко та Олександр Усик Новина оновлена 29 січня 2022, 07:40
Віталій Миколенко та Олександр Усик

Футболіст зустрів боксера.

Захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко, який поки що не блищить надійністю в Англії, зустрівся з чемпіоном світу з боксу в суперважкій вазі за трьома основними версіями українцем Олександром Усиком. Користувачі мережі накинулися із критикою на футболіста.

Віталій опублікував фото з боксером на своїй сторінці в Instagram.

Лівий захисник "Ірисок" коротко підписав знімок: "З чемпіоном Олександром Усиком". Фото зібрало тисячі лайків та сотні коментарів. Користувачі розкритикували футболіста за публікацію знімка з "фанатом російського світу", згадуючи, як Миколенко вже публікував фото з російським репером Бастою.

Реакція мережі на фото Віталія Миколенка з Олександром Усиком
Реакція мережі на фото Віталія Миколенка з Олександром Усиком

Влітку 2021 року Миколенко з ще одним гравцем збірної України Романом Яремчуком потрапили у скандал через фото з Бастою.

Віталій Миколенко, Роман Яремчук та Баста
Віталій Миколенко, Роман Яремчук та Баста

Нагадаємо, Миколенко перейшов до "Евертона" 1 січня 2022 року. Футболіст отримуватиме в Англії колосальні гроші. Гравець уже встиг провести кілька матчів за новий клуб, а після поразки від "Норвіча" (2:1) в АПЛ був звільнений головний тренер "Ірисок" Рафаель Бенітес, який довірив українцю місце у старті без адаптації.

Раніше Усик заявив, що його позиція вплинула на фінанси. В Україні рекламодавці відмовляються від співпраці з боксером.

Теги:
#Футбол #Бокс #Олександр Усик #Віталій Миколенко
Президент РФ Володимир Путін
Інтерв'ю
У лютому Путін почне робити те, заради чого висунув Заходу нездійсненні умови – Георгій Тука
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент РФ Володимир Путін
У лютому Путін почне робити те, заради чого висунув Заходу нездійсненні умови – Георгій Тука
Дата публікації
Категорія
Прощання з загиблими у Дніпрі
Жертв "дніпровського стрільця" з почестями провели в останню путь (фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Частина військ повертається на свої звичайні позиції
В армії Росії зробили несподівану заяву про війська поряд з Україною
Дата публікації
Категорія
Коронавірус забрав 100 031 життя
Коронавірус забрав 100 тисяч життів: де ситуація зі смертністю найгірша
Дата публікації
Категорія
Зернозбиральний комбайн
Обов’язковий техогляд в Україні: кому приготуватися