"Не вистачає Басти": Миколенку дісталося через фото з Усиком

Футболіст зустрів боксера.

Захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко, який поки що не блищить надійністю в Англії, зустрівся з чемпіоном світу з боксу в суперважкій вазі за трьома основними версіями українцем Олександром Усиком. Користувачі мережі накинулися із критикою на футболіста.

Віталій опублікував фото з боксером на своїй сторінці в Instagram.

Лівий захисник "Ірисок" коротко підписав знімок: "З чемпіоном Олександром Усиком". Фото зібрало тисячі лайків та сотні коментарів. Користувачі розкритикували футболіста за публікацію знімка з "фанатом російського світу", згадуючи, як Миколенко вже публікував фото з російським репером Бастою.

Реакція мережі на фото Віталія Миколенка з Олександром Усиком

Влітку 2021 року Миколенко з ще одним гравцем збірної України Романом Яремчуком потрапили у скандал через фото з Бастою.

Віталій Миколенко, Роман Яремчук та Баста

Нагадаємо, Миколенко перейшов до "Евертона" 1 січня 2022 року. Футболіст отримуватиме в Англії колосальні гроші. Гравець уже встиг провести кілька матчів за новий клуб, а після поразки від "Норвіча" (2:1) в АПЛ був звільнений головний тренер "Ірисок" Рафаель Бенітес, який довірив українцю місце у старті без адаптації.

Раніше Усик заявив, що його позиція вплинула на фінанси. В Україні рекламодавці відмовляються від співпраці з боксером.