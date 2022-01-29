Укр

Усик попытался запугать Фьюри: забавное видео

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Усик и Тайсон Фьюри Новость обновлена 29 января 2022, 18:22
Александр Усик и Тайсон Фьюри

Александр ответил на выпады Тайсона.

Украинец Александр Усик, который недавно пожаловался на отсутствие рекламных контрактов на родине, прокатился верхом на коне и не забыл про чемпиона WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри.

Соответствующее видео украинский чемпион по версиям WBA, WBO и IBF в хевивейте опубликовал на своей страничке в Instagram.

У себя в сторис Александр разместило видео, на котором он в сопровождении девушки-жокея едет верхом на лошади. В какой-то момент Усик начинает говорить в камеру: "Эй, Фьюри, я тебя оседлаю так же".

Добавим, что на днях появилась информация, что Усик и Фьюри могут провести объединительный поединок, однако эти слухи не подтвердились. Британский боксер Энтони Джошуа, по словам "Цыганского короля", отказался от целого состояния и теперь сразится с украинцем в реванше. Второй бой запланирован на весну 2022 года. Тайсон проведет обязательную защиту титула WBC в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом. Эта дуэль ориентировочно состоится 23 апреля. К слову, в срыве боя Усик — Фьюри сторона украинца обвинила британского боксера.

Напомним, в первом бою, который прошел осенью 2021 года, Усик преподал Джошуа урок бокса.

Теги:
#Бокс #Тайсон Фьюри #Александр Усик
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