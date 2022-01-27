Сторона Усика обвинила Фьюри в срыве боя

Похоже, супербой откладывается.

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Александра Усика Эгис Климас ответил на оскорбления со стороны чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри, который назвал украинца трусом.

Свой ответ Эгис опубликовал на своей страничке в Twitter.

Климас рассказал, что соглашение по бою Усик — Фьюри было фактически улажено со всеми представителями британца, однако только Тайсон не дал добро. Таким образом, именно чемпион избегает встречи в ринге с украинцем, а не наоборот.

"Эй, мужик! Перед тем, как в следующий раз упоминать имя Усика, поговори со своей командой – менеджерами, советниками и промоутерами, которые согласились со всеми условиями. Все выглядит так, что ты – единственный, кто не дает этому поезду тронуться. Кричать и болтать – это дешево, Тайсон Фьюри", – заявил Климас.

Фьюри в своем последнем бою одолел Деонтея Уайлдера:

А Усик справился с Джошуа:

Напомним, Усик весной 2022 года обязан дать реванш Энтони Джошуа, у которого он в 2021 году сенсационно отобрал все пояса. Недавно появились слухи о том, что AJ принял отступные в размере 15 млн фунтов стерлингов и отказался от немедленного реванша с украинцем. Позже британец опроверг эту информацию. Фьюри сообщил, что Энтони отказался от 90 млн долларов отступных и назвал его худшим бизнесменом в истории. Переговоры между тремя боксерами и их представителями продолжаются, но судя по всему, поединок Усик — Фьюри в ближайшее время не состоится.