"Проклятые су**ны дети": Фьюри из-за Усика обрушился на Джошуа и его промоутера (видео)

"Цыганский король" разозлился.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри записал гневное сообщение для своих соотечественников Энтони Джошуа и его промоутера Эдди Хирна, которые отказались взять огромные отступные. Теперь супербой между обладателем титулов WBO, WBA и IBF Александром Усиком и Тайсоном за звание абсолютного чемпиона мира под угрозой срыва.

Соответствующее видео "Цыганский король" записал на своей страничке в Instagram.

Фьюри сообщил, что в ходе переговорного процесса AJ и его промоутер Эдди Хирн отказались от 90 млн долларов отступных. Таким образом, переговоры о поединке Усик — Фьюри не достигли желаемого результата — Джошуа пока не отошел в сторону. Тайсон при этом назвал своих соотечественников худшими бизнесменами в истории.

"Я вынужден записывать это видео. Эдди Хирн и Энтони Джошуа – худшие бизнесмены в истории. Сегодня они потеряли 90 миллионов долларов. Проклятые су**ны дети. Безумцы", — заявил Фьюри.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Осенью 2021 года бою Усик сенсационно победил Джошуа:

Ранее сообщалось, что Энтони согласился на 15 млн фунтов стерлингов отступных, однако позже сам боксер опроверг эту информацию. Добавим, что если не удастся организовать поединок между Усиком и Фьюри, то, Александр даст реванш Джошуа, а Тайсон, похоже, сразится с Диллианом Уайтом.