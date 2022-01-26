Фьюри оскорбил Усика и пригрозил украинцу (видео)

Британец бросил вызов всем.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который в своем следующем поединке может сразиться с чемпионом WBA, WBO и IBF в том же весе Александром Усиком, пригрозил лучшим бойцам дивизиона.

Соответствующее видео появилось на страничке "Цыганского короля" в Twitter.

Фьюри опубликовал несколько видео, на которых один посыл — он "король" хевивейта, а остальные — "мешки". Тайсон призвал Энтони Джошуа, Диллиана Уайта и Усика немедленно провести с ним поединок, иначе он будет создавать все новые и новые видео.

"Я готов боксировать в эти выходные. Джошуа — трус, Усик — трус, а Диллиан Уайт не хочет боксировать, и если они хотят опровергнуть мои слова, пусть уже подерутся, чертовы трусы. Вы все трусы и мешки. Деритесь и не ведите себя как бабы. Я буду снимать эти видео до тех пор, пока один из этих трусов не решится на бой. Вы все трусы, мешки позорные", — заявил Фьюри, который опубликовал целую серию роликов.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Отметим, ситуация в хевивейте довольно непредсказуемая. С одной стороны Усик обязан по контракту дать реванш Джошуа, а с другой — Фьюри должен провести обязательную защиту пояса с Уайтом. Однако Диллиан не соглашается на бой на условиях распределения гонорара 80% на 20% в пользу чемпиона, а в сети ходят слухи, что Энтони хочет получить компенсацию и дать возможность провести бой за звание абсолютного чемпиона мира между Александром и Тайсоном.

В прошлом бою Фьюри расправился над Деонтеем Уайлдером, а Усик одолел Энтони Джошуа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик с танцами отпраздновал свой день рождения.