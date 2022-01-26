Ф’юрі образив Усика і пригрозив українцю (відео)

Британець кинув виклик усім.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Фьюрі, який у своєму наступному поєдинку може побитися з чемпіоном WBA, WBO та IBF у тій же вазі Олександром Усиком, пригрозив найкращим бійцям дивізіону.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Циганського короля в Twitter.

Ф’юрі опублікував кілька відео, на яких один посил — він "король" гевівету, а решта — "мішки". Тайсон закликав Ентоні Джошуа, Ділліана Уайта та Усика негайно провести з ним поєдинок, інакше він створюватиме все нові та нові відео.

"Я готовий боксувати в ці вихідні. Джошуа — боягуз, Усик — боягуз, а Ділліан Уайт не хоче боксувати, і якщо вони хочуть спростувати мої слова, нехай вже поб’ються, чортові боягузи. Ви всі боягузи й мішки. Бійтеся і не поводьтеся як баби. Я зніматиму ці відео доти, поки один з цих боягузів не зважиться на бій. Ви всі боягузи, мішки ганебні", — заявив Фьюрі, який опублікував цілу серію роликів.

Увага, на відео є ненормативна лексика.

Зазначимо, ситуація в гевівійті досить непередбачувана. З одного боку, Усик зобов’язаний за контрактом дати реванш Джошуа, а з іншого — Ф’юрі повинен провести обов’язковий захист пояса з Уайтом. Проте Ділліан не погоджується на бій на умовах розподілу гонорару 80% на 20% на користь чемпіона, а в мережі ходять чутки, що Ентоні хоче отримати компенсацію та дати можливість провести бій за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром та Тайсоном.

У минулому бою Ф’юрі розправився над Деонтеєм Вайлдером, а Усик здолав Ентоні Джошуа.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усик з танцями відсвяткував свій день народження.