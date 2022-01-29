Рус

Усик спробував залякати Ф’юрі: кумедне відео

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
788
Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі Новина оновлена 29 січня 2022, 18:22
Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі

Олександр відповів на випади Тайсона.

Українець Олександр Усик, який нещодавно поскаржився на відсутність рекламних контрактів на батьківщині, прокотився верхи на коні та не забув про чемпіона WBC у надважкій вазі британця Тайсона Ф’юрі.

Відповідне відео український чемпіон за версіями WBA, WBO та IBF у гевівейті опублікував на своїй сторінці в Instagram.

У себе у сторіс Олександр розмістив відео, на якому він у супроводі дівчини-жокея їде верхи на коні. Якоїсь миті Усик починає говорити в камеру: "Гей, Фьюрі, я тебе осідлаю так само".

Додамо, що днями з’явилася інформація, що Усик та Ф’юрі можуть провести об’єднавчий поєдинок, однак ці чутки не підтвердилися. Британський боксер Ентоні Джошуа, за словами "Циганського короля", відмовився від цілого стану і тепер побореться з українцем у реванші. Другий бій заплановано на весну 2022 року. Тайсон проведе обов’язковий захист титулу WBC у поєдинку зі співвітчизником Ділліаном Уайтом. Ця дуель орієнтовно відбудеться 23 квітня. До слова, у зриві бою Усик-Ф’юрі сторона українця звинуватила британського боксера.

Нагадаємо, у першому бою, який пройшов восени 2021 року, Усик дав Джошуа урок боксу.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Олександр Усик
У Британії розповіли про плани щодо підтримки України
Новини Європи
"Сховатись буде ніде": Британія пригрозила Путіну через Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Британії розповіли про плани щодо підтримки України
"Сховатись буде ніде": Британія пригрозила Путіну через Україну
Дата публікації
Категорія
Рафаель Надаль — Данило Медведєв
Росіянин став посміховиськом у фіналі Australian Open, а Надаль влаштував неймовірний камбек (відео)
Дата публікації
Категорія
Мороз на початку лютого прийде у центральні регіони
Початок лютого підготував сюрприз: у які регіони прийде сильний мороз
Дата публікації
Категорія
Зловмисник покинув фургон на одній з центральних вулиць Василькова
Чоловіка забив молотком, а жінку - зарізав: нові деталі моторошного вбивства на Київщині (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Леонід Куравльов помер після перенесеного коронавірусу
Жалів Путіна та підтримав захоплення Криму: чим запам'ятався померлий Леонід Куравльов