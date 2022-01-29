Усик спробував залякати Ф’юрі: кумедне відео

Олександр відповів на випади Тайсона.

Українець Олександр Усик, який нещодавно поскаржився на відсутність рекламних контрактів на батьківщині, прокотився верхи на коні та не забув про чемпіона WBC у надважкій вазі британця Тайсона Ф’юрі.

Відповідне відео український чемпіон за версіями WBA, WBO та IBF у гевівейті опублікував на своїй сторінці в Instagram.

У себе у сторіс Олександр розмістив відео, на якому він у супроводі дівчини-жокея їде верхи на коні. Якоїсь миті Усик починає говорити в камеру: "Гей, Фьюрі, я тебе осідлаю так само".

Додамо, що днями з’явилася інформація, що Усик та Ф’юрі можуть провести об’єднавчий поєдинок, однак ці чутки не підтвердилися. Британський боксер Ентоні Джошуа, за словами "Циганського короля", відмовився від цілого стану і тепер побореться з українцем у реванші. Другий бій заплановано на весну 2022 року. Тайсон проведе обов’язковий захист титулу WBC у поєдинку зі співвітчизником Ділліаном Уайтом. Ця дуель орієнтовно відбудеться 23 квітня. До слова, у зриві бою Усик-Ф’юрі сторона українця звинуватила британського боксера.

Нагадаємо, у першому бою, який пройшов восени 2021 року, Усик дав Джошуа урок боксу.