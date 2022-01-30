Усик переходить у футбол: названа дата та місце дебюту

А як же бокс?

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик, який нещодавно пообіцяв осідлати чемпіона WBC британця Тайсона Ф’юрі, анонсував свій футбольний матч.

Відповідне відео з’явилося на сторінці директора телеканалів Футбол 1/2/3 Олександра Денісова в Instagram.

Усик заявив, що вийде на поле у складі ФК "Полісся" у матчі товариського турніру Winter Cup, який організовує телеканал "Футбол".

Футбольні матчі між провідними українськими клубами УПЛ та Першої ліги відбудуться на полях у Туреччині. Змагання розпочнуться 3 лютого, а завершаться 12 лютого. У турнірі візьмуть участь чотири команди, які представляються різні регіони України: "Металіст" (Харків), "Полісся" (Житомир), "Чорноморець" (Одеса) та "Верес" (Рівне). Клуби зіграють один з одним, а переможцем стане команда, яка набрала більшу кількість балів.

Календар матчів:

Календар матчів Winter Cup 2022

Нагадаємо, Усик міг стати професійним футболістом. Він навіть грав за юнацьку команду "Таврії" на позиції лівого півзахисника, проте все ж таки вибрав шлях боксера. Він зумів стати олімпійським чемпіоном, абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, а також наблизився до титулу абсолютного чемпіона світу у гевівейті, перемігши восени 2021 року Ентоні Джошуа. Очікується, що боксери проведуть реванш навесні/літом 2022 року.

Раніше повідомлялося, що футболісту збірної України дісталося за фото з Усиком.