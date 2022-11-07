Плей-офф Ліги чемпіонів відкриє суперматч: розклад 1/8 фіналу

Стартують матчі на вибуття 14 лютого

У понеділок, 7 листопада, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На жаль, тут не було українських команд.

Після жеребкування УЄФА опублікував розклад поєдинків плей-офф. Відкриє 1/8 фіналу чи не найцікавіша пара цього етапу — "ПСЖ" прийматиме "Баварію".

Повний розклад 1/8 фіналу Ліга чемпіонів

14 лютого/8 березня

"Парі Сен-Жермен" – "Баварія"

"Мілан" – "Тоттенхем"

15 лютого/7 березня

"Брюгге" – "Бенфіка"

"Борусія" Д – "Челсі"

21 лютого/15 березня

"Ліверпуль" – "Реал"

"Айнтрахт" – "Наполі"

22 лютого/14 березня

"Лейпциг" – "Манчестер Сіті"

"Інтер" – "Порту"

Усі матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Україну в Лізі чемпіонів представляли дві команди, щоправда, київське "Динамо" не зуміло подолати останній кваліфікаційний раунд ЛЧ та вирушило до Ліги Європи. До речі, "Біло-сині" провалили груповий етап другого за силою єврокубку. "Шахтар", у свою чергу, посів 3 місце на груповій стадії Ліги чемпіонів і продовжить свій шлях у єврокубках у Лізі Європи.