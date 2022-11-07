Плей-офф Ліги чемпіонів відкриє суперматч: розклад 1/8 фіналу
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Стартують матчі на вибуття 14 лютого
У понеділок, 7 листопада, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На жаль, тут не було українських команд.
Після жеребкування УЄФА опублікував розклад поєдинків плей-офф. Відкриє 1/8 фіналу чи не найцікавіша пара цього етапу — "ПСЖ" прийматиме "Баварію".
Повний розклад 1/8 фіналу Ліга чемпіонів
14 лютого/8 березня
- "Парі Сен-Жермен" – "Баварія"
- "Мілан" – "Тоттенхем"
15 лютого/7 березня
- "Брюгге" – "Бенфіка"
- "Борусія" Д – "Челсі"
21 лютого/15 березня
- "Ліверпуль" – "Реал"
- "Айнтрахт" – "Наполі"
22 лютого/14 березня
- "Лейпциг" – "Манчестер Сіті"
- "Інтер" – "Порту"
Усі матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, Україну в Лізі чемпіонів представляли дві команди, щоправда, київське "Динамо" не зуміло подолати останній кваліфікаційний раунд ЛЧ та вирушило до Ліги Європи. До речі, "Біло-сині" провалили груповий етап другого за силою єврокубку. "Шахтар", у свою чергу, посів 3 місце на груповій стадії Ліги чемпіонів і продовжить свій шлях у єврокубках у Лізі Європи.