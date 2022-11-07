Ліга чемпіонів: стали відомі усі пари 1/8 фіналу

16 команд ведуть боротьбу за головний євротрофей

У понеділок, 7 листопада, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (ЛЧ) УЄФА сезону 2022/23.

За підсумками церемонії було сформовано 8 пар, передає офіційний сайт УЄФА. Перед жеребкуванням команди були поділені на "сіяних" та "несіяних".

До складу сіяних увійшли переможці групового етапу ЛЧ, а до складу несіяних – команди, які посіли другі місця у своїх квартетах.

Сіяні

"Баварія" (GER)

"Бенфіка" (POR)

"Манчестер Сіті" (ENG)

"Наполі" (ITA)

"Порту" (POR)

"Реал" (ESP)

"Тоттенгем" (ENG)

"Челсі" (ENG)

Несіяні

"Айнтрахт" (GER)

"Борусія" Дортмунд (GER)

"Брюгге" (BEL)

"Інтер" (ITA)

"Мілан" (ITA)

"Лейпциг" (GER)

"Ліверпуль" (ENG)

"Парі Сен-Жермен" (FRA)

Під час жеребкування були утворені пари з сіяних та несіяних клубів із кількома обмеженнями. Клуби з однієї асоціації не могли потрапити один на одного. Крім того, команди, які грали між собою на груповій стадії, також не могли скласти пару 1/8 фіналу.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23

ПСЖ — "Баварія"

"Інтер" — "Порту"

"Борусія" Д — "Челсі"

"Айнтрахт" — "Наполі"

"Мілан" — "Тоттенгем"

"Ліверпуль" — "Реал"

"Брюгге" — "Бенфіка"

"Лейпциг" — "Манчестер Сіті"

Перші поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 14/15 та 21/22 лютого, а матчі-відповіді будуть зіграні 7/8 та 14/15 березня. Усі ігри мають розпочатися о 21:00 за центральноєвропейським часом (22:00 за Києвом). Додамо, "сіяні" клуби матчі-відповіді проведуть вдома.

Нагадаємо, Україну в Лізі чемпіонів представляли дві команди, щоправда, київське "Динамо" не зуміло подолати останній кваліфікаційний раунд ЛЧ та вирушило до Ліги Європи. До речі, "Біло-сині" провалили груповий етап другого за силою єврокубка. "Шахтар", у свою чергу, посів 3 місце на груповій стадії Ліги чемпіонів і продовжить свій шлях у єврокубках у Лізі Європи.