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Ліга чемпіонів: стали відомі усі пари 1/8 фіналу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
Ліга чемпіонів Новина оновлена 07 листопада 2022, 13:26
Ліга чемпіонів. Фото twitter.com/ChampionsLeague

16 команд ведуть боротьбу за головний євротрофей

У понеділок, 7 листопада, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (ЛЧ) УЄФА сезону 2022/23.

За підсумками церемонії було сформовано 8 пар, передає офіційний сайт УЄФА. Перед жеребкуванням команди були поділені на "сіяних" та "несіяних".

До складу сіяних увійшли переможці групового етапу ЛЧ, а до складу несіяних – команди, які посіли другі місця у своїх квартетах.

Сіяні

  • "Баварія" (GER)
  • "Бенфіка" (POR)
  • "Манчестер Сіті" (ENG)
  • "Наполі" (ITA)
  • "Порту" (POR)
  • "Реал" (ESP)
  • "Тоттенгем" (ENG)
  • "Челсі" (ENG)

Несіяні

  • "Айнтрахт" (GER)
  • "Борусія" Дортмунд (GER)
  • "Брюгге" (BEL)
  • "Інтер" (ITA)
  • "Мілан" (ITA)
  • "Лейпциг" (GER)
  • "Ліверпуль" (ENG)
  • "Парі Сен-Жермен" (FRA)

Під час жеребкування були утворені пари з сіяних та несіяних клубів із кількома обмеженнями. Клуби з однієї асоціації не могли потрапити один на одного. Крім того, команди, які грали між собою на груповій стадії, також не могли скласти пару 1/8 фіналу.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23

ПСЖ — "Баварія"

"Інтер" — "Порту"

"Борусія" Д — "Челсі"

"Айнтрахт" — "Наполі"

"Мілан" — "Тоттенгем"

"Ліверпуль" — "Реал"

"Брюгге" — "Бенфіка"

"Лейпциг" — "Манчестер Сіті"

Перші поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 14/15 та 21/22 лютого, а матчі-відповіді будуть зіграні 7/8 та 14/15 березня. Усі ігри мають розпочатися о 21:00 за центральноєвропейським часом (22:00 за Києвом). Додамо, "сіяні" клуби матчі-відповіді проведуть вдома.

Нагадаємо, Україну в Лізі чемпіонів представляли дві команди, щоправда, київське "Динамо" не зуміло подолати останній кваліфікаційний раунд ЛЧ та вирушило до Ліги Європи. До речі, "Біло-сині" провалили груповий етап другого за силою єврокубка. "Шахтар", у свою чергу, посів 3 місце на груповій стадії Ліги чемпіонів і продовжить свій шлях у єврокубках у Лізі Європи.

Теги:
#Футбол #Ліга чемпіонів