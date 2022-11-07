Ліга чемпіонів: стали відомі усі пари 1/8 фіналу
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16 команд ведуть боротьбу за головний євротрофей
У понеділок, 7 листопада, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (ЛЧ) УЄФА сезону 2022/23.
За підсумками церемонії було сформовано 8 пар, передає офіційний сайт УЄФА. Перед жеребкуванням команди були поділені на "сіяних" та "несіяних".
До складу сіяних увійшли переможці групового етапу ЛЧ, а до складу несіяних – команди, які посіли другі місця у своїх квартетах.
Сіяні
- "Баварія" (GER)
- "Бенфіка" (POR)
- "Манчестер Сіті" (ENG)
- "Наполі" (ITA)
- "Порту" (POR)
- "Реал" (ESP)
- "Тоттенгем" (ENG)
- "Челсі" (ENG)
Несіяні
- "Айнтрахт" (GER)
- "Борусія" Дортмунд (GER)
- "Брюгге" (BEL)
- "Інтер" (ITA)
- "Мілан" (ITA)
- "Лейпциг" (GER)
- "Ліверпуль" (ENG)
- "Парі Сен-Жермен" (FRA)
Під час жеребкування були утворені пари з сіяних та несіяних клубів із кількома обмеженнями. Клуби з однієї асоціації не могли потрапити один на одного. Крім того, команди, які грали між собою на груповій стадії, також не могли скласти пару 1/8 фіналу.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23
ПСЖ — "Баварія"
"Інтер" — "Порту"
"Борусія" Д — "Челсі"
"Айнтрахт" — "Наполі"
"Мілан" — "Тоттенгем"
"Ліверпуль" — "Реал"
"Брюгге" — "Бенфіка"
"Лейпциг" — "Манчестер Сіті"
Перші поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 14/15 та 21/22 лютого, а матчі-відповіді будуть зіграні 7/8 та 14/15 березня. Усі ігри мають розпочатися о 21:00 за центральноєвропейським часом (22:00 за Києвом). Додамо, "сіяні" клуби матчі-відповіді проведуть вдома.
Нагадаємо, Україну в Лізі чемпіонів представляли дві команди, щоправда, київське "Динамо" не зуміло подолати останній кваліфікаційний раунд ЛЧ та вирушило до Ліги Європи. До речі, "Біло-сині" провалили груповий етап другого за силою єврокубка. "Шахтар", у свою чергу, посів 3 місце на груповій стадії Ліги чемпіонів і продовжить свій шлях у єврокубках у Лізі Європи.