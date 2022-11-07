Лига чемпионов: стали известны все пары 1/8 финала

16 команд ведут борьбу за главный евротрофей

В понедельник, 7 ноября, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА сезона 2022/23.

По итогам церемонии были сформированы 8 пар, передает официальный сайт УЕФА. Перед жеребьевкой команды были поделены на "сеяных" и "несеяных".

В состав сеяных вошли победители группового этапа ЛЧ, а в состав несеяных — команды, которые заняли вторые места в своих квартетах.

Сеяные

"Бавария" (GER)

"Бенфика" (POR)

"Манчестер Сити" (ENG)

"Наполи" (ITA)

"Порту" (POR)

"Реал" (ESP)

"Тоттенхэм" (ENG)

"Челси" (ENG)

Несеяные

"Айнтрахт" (GER)

"Боруссия" Дортмунд (GER)

"Брюгге" (BEL)

"Интер" (ITA)

"Милан" (ITA)

"Лейпциг" (GER)

"Ливерпуль" (ENG)

"Пари Сен-Жермен" (FRA)

Во время жеребьевки были образованы пары из сеяных и несеяных клубов с несколькими ограничениями. Клубы из одной ассоциаиции не могли попасть друг на друга. Кроме того, команды, игравшие между собой на групповой стадии, также не могли составить пару 1/8 финала.

Результаты жеребьевки 1/ 8 финала Лиги чемпионов 2022/23

ПСЖ — "Бавария"

"Интер" — "Порту"

"Боруссия" Д — "Челси"

"Айнтрахт" — "Наполи"

"Милан" — "Тоттенхэм"

"Ливерпуль" — "Реал"

"Брюгге" — "Бенфика"

"Лейпциг" — "Манчестер Сити"

Первые поединки 1/8 финала пройдут 14/15 и 21/22 февраля, а ответные будут сыграны 7/8 и 14/15 марта. Все игры должны начаться в 21:00 по центральноевропейскому времени (22:00 по Киеву). Добавим, "сеяные" клубы ответные матчи проведут дома.

Напомним, Украину в Лиге чемпионов представляли две команды, правда, киевское "Динамо" не сумело преодолеть последний квалификационный раунд ЛЧ и отправилось в Лигу Европы. К слову, "Бело-синие" провалили групповой этап второго по силе еврокубка. "Шахтер", в свою очередь, занял 3-е место на групповой стадии Лиги чемпионов и продолжит свой путь в еврокубках в Лиге Европы.