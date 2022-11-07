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Лига чемпионов: стали известны все пары 1/8 финала

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Лига чемпионов Новость обновлена 07 ноября 2022, 13:26
Лига чемпионов. Фото twitter.com/ChampionsLeague

16 команд ведут борьбу за главный евротрофей

В понедельник, 7 ноября, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА сезона 2022/23.

По итогам церемонии были сформированы 8 пар, передает официальный сайт УЕФА. Перед жеребьевкой команды были поделены на "сеяных" и "несеяных".

В состав сеяных вошли победители группового этапа ЛЧ, а в состав несеяных — команды, которые заняли вторые места в своих квартетах.

Сеяные

  • "Бавария" (GER)
  • "Бенфика" (POR)
  • "Манчестер Сити" (ENG)
  • "Наполи" (ITA)
  • "Порту" (POR)
  • "Реал" (ESP)
  • "Тоттенхэм" (ENG)
  • "Челси" (ENG)

Несеяные

  • "Айнтрахт" (GER)
  • "Боруссия" Дортмунд (GER)
  • "Брюгге" (BEL)
  • "Интер" (ITA)
  • "Милан" (ITA)
  • "Лейпциг" (GER)
  • "Ливерпуль" (ENG)
  • "Пари Сен-Жермен" (FRA)

Во время жеребьевки были образованы пары из сеяных и несеяных клубов с несколькими ограничениями. Клубы из одной ассоциаиции не могли попасть друг на друга. Кроме того, команды, игравшие между собой на групповой стадии, также не могли составить пару 1/8 финала.

Результаты жеребьевки 1/ 8 финала Лиги чемпионов 2022/23

ПСЖ — "Бавария"

"Интер" — "Порту"

"Боруссия" Д — "Челси"

"Айнтрахт" — "Наполи"

"Милан" — "Тоттенхэм"

"Ливерпуль" — "Реал"

"Брюгге" — "Бенфика"

"Лейпциг" — "Манчестер Сити"

Первые поединки 1/8 финала пройдут 14/15 и 21/22 февраля, а ответные будут сыграны 7/8 и 14/15 марта. Все игры должны начаться в 21:00 по центральноевропейскому времени (22:00 по Киеву). Добавим, "сеяные" клубы ответные матчи проведут дома.

Напомним, Украину в Лиге чемпионов представляли две команды, правда, киевское "Динамо" не сумело преодолеть последний квалификационный раунд ЛЧ и отправилось в Лигу Европы. К слову, "Бело-синие" провалили групповой этап второго по силе еврокубка. "Шахтер", в свою очередь, занял 3-е место на групповой стадии Лиги чемпионов и продолжит свой путь в еврокубках в Лиге Европы.

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#Футбол #Лига Чемпионов