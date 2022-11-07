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Плей-офф Лиги чемпионов откроет суперматч: расписание 1/8 финала

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Команда Месси сыграет против "Баварии"
Команда Месси сыграет против "Баварии"

Стартуют матчи на выбывание 14 февраля

В понедельник, 7 ноября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Увы, здесь не было украинских команд.

После жеребьевки УЕФА опубликовал расписание поединков плей-офф. Откроет 1/8 финала едва ли не самая интересная пара этого этапа — "ПСЖ" будет принимать "Баварию".

Полное расписание 1/8 финала Лига чемпионов

14 февраля/8 марта

  • "Пари Сен-Жермен" – "Бавария"
  • "Милан" – "Тоттенхэм"

15 февраля/7 марта

  • "Брюгге" – "Бенфика"
  • "Боруссия" Д – "Челси"

21 февраля/15 марта

  • "Ливерпуль" – "Реал"
  • "Айнтрахт" – "Наполи"

22 февраля/14 марта

  • "Лейпциг" – "Манчестер Сити"
  • "Интер" – "Порту"

Все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, Украину в Лиге чемпионов представляли две команды, правда, киевское "Динамо" не сумело преодолеть последний квалификационный раунд ЛЧ и отправилось в Лигу Европы. К слову, "Бело-синие" провалили групповой этап второго по силе еврокубка. "Шахтер", в свою очередь, занял 3-е место на групповой стадии Лиги чемпионов и продолжит свой путь в еврокубках в Лиге Европы.

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