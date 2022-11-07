Плей-офф Лиги чемпионов откроет суперматч: расписание 1/8 финала
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Стартуют матчи на выбывание 14 февраля
В понедельник, 7 ноября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Увы, здесь не было украинских команд.
После жеребьевки УЕФА опубликовал расписание поединков плей-офф. Откроет 1/8 финала едва ли не самая интересная пара этого этапа — "ПСЖ" будет принимать "Баварию".
Полное расписание 1/8 финала Лига чемпионов
14 февраля/8 марта
- "Пари Сен-Жермен" – "Бавария"
- "Милан" – "Тоттенхэм"
15 февраля/7 марта
- "Брюгге" – "Бенфика"
- "Боруссия" Д – "Челси"
21 февраля/15 марта
- "Ливерпуль" – "Реал"
- "Айнтрахт" – "Наполи"
22 февраля/14 марта
- "Лейпциг" – "Манчестер Сити"
- "Интер" – "Порту"
Все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, Украину в Лиге чемпионов представляли две команды, правда, киевское "Динамо" не сумело преодолеть последний квалификационный раунд ЛЧ и отправилось в Лигу Европы. К слову, "Бело-синие" провалили групповой этап второго по силе еврокубка. "Шахтер", в свою очередь, занял 3-е место на групповой стадии Лиги чемпионов и продолжит свой путь в еврокубках в Лиге Европы.