Плей-офф Лиги чемпионов откроет суперматч: расписание 1/8 финала

Стартуют матчи на выбывание 14 февраля

В понедельник, 7 ноября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Увы, здесь не было украинских команд.

После жеребьевки УЕФА опубликовал расписание поединков плей-офф. Откроет 1/8 финала едва ли не самая интересная пара этого этапа — "ПСЖ" будет принимать "Баварию".

Полное расписание 1/8 финала Лига чемпионов

14 февраля/8 марта

"Пари Сен-Жермен" – "Бавария"

"Милан" – "Тоттенхэм"

15 февраля/7 марта

"Брюгге" – "Бенфика"

"Боруссия" Д – "Челси"

21 февраля/15 марта

"Ливерпуль" – "Реал"

"Айнтрахт" – "Наполи"

22 февраля/14 марта

"Лейпциг" – "Манчестер Сити"

"Интер" – "Порту"

Все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, Украину в Лиге чемпионов представляли две команды, правда, киевское "Динамо" не сумело преодолеть последний квалификационный раунд ЛЧ и отправилось в Лигу Европы. К слову, "Бело-синие" провалили групповой этап второго по силе еврокубка. "Шахтер", в свою очередь, занял 3-е место на групповой стадии Лиги чемпионов и продолжит свой путь в еврокубках в Лиге Европы.