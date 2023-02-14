"Милан" под присмотром Шевченко обыграл "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов (видео)

В Милане прошла первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 14 февраля, матчем "Милан" — "Тоттенхэм" возобновился сезон 2022/23 в Лиге чемпионов УЕФА.

Первый матч 1/8 финала ЛЧ состоялся в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершился со счетом 1:0 в пользу итальянского клуба. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА на своем официальном сайте.

В дебюте первого тайма "Милан" провел феноменальную атаку, которая завершилась сразу тремя ударами в створ ворот гостей. Добил мяч в сетку ворот Браим Диас, когда вратарь "Тоттенхэма" Фрейзер Форстер уже лежал на газоне. после этого "Шпоры" захватили инициативу вплоть до окончания игры, правда, остроты у ворот "Милана" возникало немного.

"Милан" – "Тоттенхэм" – 1:0

Гол: Браим Диас, 7 (1:0).

"Милан": Тэтэрушану, Кьер, Тиав, Калулу, Эрнандес, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 77), Крунич, Браим Диас (де Кетеларе, 77), Тонали (Побега, 86), Жиру, Рафаэл Леау (Ребич, 90+1).

"Тоттенхэм": Форстер, Эмерсон, Дайер, Лангле (Дэвис, 81), Ромеро, Перишич, Кулусевски (Ришарлисон, 70), Скипп, Сарр, Сон Хын Мин (Данджума, 81), Кейн.

Статистика матча Милан - Тоттенхэм

К слову, на матче присутствовал легенда Россонери и сборной Украины Андрей Шевченко, который пришел на игру с сыном Кристианом — игроком академии "Тоттенхэма".

Видеообзор матча "Милан" — "Тоттенхэм":

Отметим, ответная игра между командами состоится 8 марта в Англии.

Напомним, в 1/8 финала вышли лучшие 16 команд группового этапа ЛЧ. Вашему вниманию список пар и расписание этой стадии главного еврокубка. Напомним, автором лучшего гола групповой стадии Лиги чемпионов стал Лионель Месси.