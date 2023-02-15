Гравець "ПСЖ" грубо штовхнув фотографа: Серхіо Рамос розлютився після поразки в ЛЧ (фото)
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Футболіст був засмучений підсумком матчу
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французький "Парі Сен-Жермен" приймав німецьку "Баварію". Поєдинок у Парижі завершився мінімальною перемогою мюнхенців.
Єдиний гол у матчі на 54-й хвилині забив французький нападник "Баварії" Кінгслі Коман.
Після фінального свистка футболісти "ПСЖ" вирушили до фанатської трибуни, куди попрямували і фотографи. Один із фотокореспондентів зачепив захисника Серхіо Рамоса. Футболіст жорстко відреагував на це, відштовхнувши фотографа.
Нагадаємо, що 15 лютого буде зіграно ще два поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:
Раніше ми писали, що Україну вимагають виключити із єврокубків. Колишній чиновник ФІФА закликав дискваліфікувати українські команди після того, як у турецькому готелі гравці "Минаю" побили представників російського "Шинника". Нагадаємо, ми давали відео бійки футболістів "Минаю" та "Шинника". За робітницю готелю заступився гравець "Миная" Денис Колесник.