Игрок "ПСЖ" грубо толкнул фотографа: Серхио Рамос взбесился после поражения в ЛЧ (фото)

Футболист был огорчен итогом матча

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" принимал немецкую "Баварию". Поединок в Париже завершился минимальной победой мюнхенцев.

Единственный гол в матче на 54-й минуте забил французский нападающий "Баварии" Кингсли Коман.

После финального свистка футболисты "ПСЖ" отправились к фанатской трибуне, куда устремились и фотографы. Один из фотокорреспондентов задел защитника Серхио Рамоса. Футболист жестко отреагировал на это, оттолкнув фотографа.

Напомним, что 15 февраля будут сыграны еще два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов:

Онлайн-трансляция матча "Боруссия" Д — "Челси"

Онлайн-трансляция матча "Брюгге" — "Бенфика"

Ранее мы писали, что Украину требуют исключить из еврокубков. Бывший чиновник ФИФА призвал дисквалифицировать украинские команды после того, как в турецкой гостинице игроки "Миная" побили представителей российского "Шинника". Напомним, мы давали видео драки футболистов "Миная" и "Шинника". За работницу гостиницы заступился игрок "Миная" Денис Колесник.