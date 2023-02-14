І Мессі не допоміг: "Баварія" обіграла "ПСЖ" у Лізі чемпіонів (відео)

Переможний гол забив Коман

Мюнхенська "Баварія" зробила собі гарний заділ перед матчем-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Німці здобули виїзну перемогу в Парижі. Ми вели онлайн-трансляцію матчу "ПСЖ" — "Баварія".

Маючи суперпотужну трійку нападу — Мессі, Мбаппе та Неймар — французький клуб нічого особливого не створив біля воріт "Баварії". У першому таймі "ПСЖ" взагалі не мав ударів у ствір воріт. У другому — забили два голи з офсайду.

А німці впевнено провели зустріч і заслужено здобули перемогу. На початку другого тайму Кінгслі Коман красивим ударом забив переможний гол.

"ПСЖ" — "Баварія" — 0:1

Гол: Коман (53)

"ПСЖ": Доннарумма, Хакімі (Кімпембе, 46), Рамос, Маркіньос, Мендеш, Заїр-Емрі (Руїс, 57), Данило (Вітінья, 75), Верратті, Солер (Мбаппе, 57), Мессі, Неймар.

"Баварія": Зоммер, Павар, Упамекано, де Лігт, Канселу (Девіс, 46), Кімміх, Горецка, Коман (Гнабрі, 75), Сані (Станішич, 90), Мусіала (Гравенберх, 87), Шупо-Мотінг (Мюллер) 75).

Огляд матчу:

Матч-відповідь відбудеться в Мюнхені 8 березня.

Нагадаємо, що у другому матчі дня "Мілан" на своєму полі обіграв "Тоттенхем".