И Месси не помог: "Бавария" обыграла "ПСЖ" в Лиге чемпионов (видео)

Победный гол забил Коман

Мюнхенская "Бавария" сделала себе хороший задел перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов. Немцы добыли выездную победу в Париже. Мы вели онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" — "Бавария".

Имея супермощную тройку нападения — Месси, Мбаппе и Неймар — французский клуб ничего особого не создал у ворот "Баварии". В первом тайме у "ПСЖ" вообще не было ударов в створ ворот. Во втором — забили два гола из офсайда.

А немцы уверенно провели встречу и заслуженно добыли победу. В начале второго тайм Кингсли Коман красивым ударом забил победный гол.

"ПСЖ" — "Бавария" — 0:1

Гол: Коман (53)

"ПСЖ": Доннарумма, Хакими (Кимпембе, 46), Рамос, Маркиньос, Мендеш, Заир-Эмри (Руис, 57), Данилу (Витинья, 75), Верратти, Солер (Мбаппе, 57), Месси, Неймар.

"Бавария": Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Канселу (Девис, 46), Киммих, Горецка, Коман (Гнабри, 75), Сане (Станишич, 90), Мусиала (Гравенберх, 87), Шупо-Мотинг (Мюллер, 75).

Обзор матча:

Ответный матч состоится в Мюнхене 8 марта.

Напомним, что во втором матче дня "Милан" на своем поле обыграл "Тоттенхэм".