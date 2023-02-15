Скучный Мудрик: "Челси" проиграл "Боруссии" в ЛЧ (видео)

Украинец был заменен во втором тайме

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов прошел в Дортмунде. Мы провели онлайн-трансляцию поединка "Боруссия" — "Челси".

Встреча вышла боевой, были моменты, были эмоции. Едва до драки не дошло перед финальным свистком. И был гол. Во втором тайме Адейеми подхватил мяч на своей половине поля, обыграл защитников, вратаря и забил в пустые ворота.

Лучший момент отыграться у лондонцев был на 78-й минуте, но Джан выбил мяч с линии ворот.

Украинец Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "Челси", однако ничем себя не проявил и был заменен на 71-й минуте.

"Боруссия" Д — "Челси" — 1:0

Гол: Адейеми (63)

"Боруссия" Д: Кобель, Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Вольф (Райерсон, 73), Джан, Брандт, Эзджан, Беллингем, Адейеми (Бино-Гиттенс, 79), Алле (Модест, 68).

"Челси": Кепа, Чилуэлл (Маунт, 71), Тьяго Силва, Кулибали, Джеймс, Фернандес, Лофтус-Чик, Мудрик (Кукурелья, 71), Феликс, Зиеш, Хаверц.

Обзор матча

Статистика матча

В другом матче этого дня "Бенфика" в гостях обыграла "Брюгге". Украинец Роман Яремчук так и не появился на поле.