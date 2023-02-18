Зінченко "прошив" воротаря-чемпіона світу: перший гол українця в "Арсеналі" (відео)

Лівий захисник збірної України вперше забив гол в Англійській прем’єр-лізі

У суботу, 18 лютого, лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка, якому підкорилося унікальне досягнення в АПЛ, провів гостьовий поєдинок чемпіонату Англії проти "Атон Вілли".

Зустріч, що проходила у Бірмінгемі на стадіоні "Вілла Парк", завершилася з рахунком 4:2 на користь лондонців, передає пресслужба Канонірів у Twitter. Олександр на початку другого тайму зрівняв рахунок у матчі.

У першому таймі господарі шокували лідера першості, забивши два голи. Відзначилися Оллі Уоткінс і Філіппе Коутіньо, а "Пушкарі" на це відповіли лише точним пострілом Букайо Сака.

На 61-й хвилині Зінченко феноменальним ударом у дотик з-за меж штрафного вразив ворота Еміліано Мартінеса, який захищав кольори збірної Аргентини на ЧС-2022 з футболу. До речі, аргентинський кіпер став автором кумедного автогола у додатковий час, а крапку у зустрічі поставив Габріел Мартінеллі.

Відео гола Зінченка:

Відеоогляд матчу "Астон Вілла" — "Арсенал" буде доступний тут пізніше:

Турнірне становище команд в АПЛ

Раніше Зінченко розповів, як з нього сміялися партнери з "Арсеналу" через його слова про боротьбу за чемпіонство.

Нагадаємо, Олександр оригінально відсвяткував гол Канонірів у матчі проти "Брайтону".