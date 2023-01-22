Зінченко зламав хребет "Ман Юнайтед" та розповів, як з нього сміялися в "Арсеналі" (відео)

Українець взяв участь у переможному взятті воріт

Лондонський "Арсенал", який програв боротьбу за Михайла Мудрика "Челсі", мчить до титулу в Англійській прем’єр-лізі (АПЛ).

У неділю, 22 січня, Каноніри перемогли "Манчестер Юнайтед", передає пресслужба Пушкарів у Twitter. Перемогу "Арсенал" вирвав на останній хвилині другого тайму завдяки прострілу українця Олександра Зінченка, котрий відіграв весь матч на позиції лівого захисника.

За господарів голами відзначилися Букайо Сака та Едвард Нкеті (дубль), за Червоних дияволів забивали Маркус Рашфорд та Лісандро Мартінес.

Відеоогляд матчу "Арсенал" — "Манчестер Юнайтед"

Після гри Зінченко розповів, що перед початком сезону в АПЛ він заявив своїм колегам з "Арсеналу", що вони боротимуться за титул, а не за попадання в топ 3, а ті лише посміялися з українця.

"Коли я прийшов у клуб, то сказав хлопцям, що ми не думатимемо про топ 3, ми боротимемося за титул. Деякі з них почали сміятися, але тепер вони починають вірити", — цитує Зінченка Twitter Коннора Хамма.

Додамо, що "Ман Сіті" також переміг сьогодні, а Ерлінг Холланд забив три голи у ворота "Вулвергемптона" (3:0).

Таким чином, Арсенал лідирує в АПЛ, випереджаючи Городян на 5 очок.

Турнірне становище команд в АПЛ за підсумками матчів 22 січня

Раніше повідомлялося, що Мудрик непогано дебютував у АПЛ, отримавши середній бал за матч із "Ліверпулем" (0:0). До речі, фанати "Челсі" вже співають пісню про українця.