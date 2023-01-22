Зинченко сломал хребет "Ман Юнайтед" и рассказал, как с него смеялись в "Арсенале" (видео)

Украинец поучаствовал в победном взятии ворот

Лондонский "Арсенал", который проиграл борьбу за Михаила Мудрика "Челси", мчится к титулу в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В воскресенье, 22 января, Канониры победили "Манчестер Юнайтед", передает пресс-служба Пушкарей в Twitter. Победу "Арсенал" вырвал на последней минуте второго тайма благодаря прострелу украинца Александра Зинченко, отыгравшего весь матч на позиции левого защитника.

За хозяев голами отметились Букайо Сака и Эдвард Нкетиа (дубль), за Красных дьяволов забивали Маркус Рашфорд и Лисандро Мартинес.

Видеообзор матча "Арсенал" — "Манчестер Юнайтед"

После игры Зинченко рассказал, что перед началом сезона в АПЛ он заявил своим коллегам по "Арсеналу", что они будуть бороться за титул, а не за попадание в топ-3, а те лишь посмеялись с украинца.

"Когда я пришел в клуб, то сказал ребятам, что мы не будем думать о топ-3, мы будем бороться за титул. Некоторые из них начали смеяться, но теперь они начинают верить", — цитирует Зинченко Twitter Коннора Хамма.

Добавим, что "Ман Сити" также победил сегодня, а Эрлинг Холланд забил три гола в ворота "Вулверхемптона" (3:0).

Таким образом, "Арсенал" лидирует в АПЛ, опережая Горожан на 5 очков.

Турнирное положение команд в АПЛ по итогам матчей 22 января

Ранее сообщалось, что Мудрик неплохо дебютировал в АПЛ, получив средний балл за матч с "Ливерпулем" (0:0). К слову, фанаты "Челси" уже поют песню про украинца.