Зинченко "прошил" вратаря-чемпиона мира: первый гол украинца в "Арсенале" (видео)
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Левый защитник сборной Украины впервые забил гол в Английской премьер-лиге
В субботу, 18 февраля, лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко, которому покорилось уникально достижение в АПЛ, провел гостевой поединок чемпионата Англии против "Атон Виллы".
Встреча, проходившая в Бирмингеме не стадионе "Вилла Парк", завершилась со счетом 4:2 в пользу лондонцев, передает пресс-служба Канониров в Twitter. Александр в начале второго тайма сравнял счет в матче.
В первом тайме хозяева шокировали лидера первенства, забив два гола. Отметились Олли Уоткинс и Филиппе Коутиньо, а "Пушкари" на это ответили лишь точным выстрелом Букайо Сака.
На 61-й минуте Зинченко феноменальным ударом в касание из-за пределов штрафной поразил ворота Эмилиано Мартинеса, защищавшего цвета сборной Аргентины на ЧМ-2022 по футболу. К слову, аргентинский кипер стал автором забавного автогола в дополнительное время, а точку во встрече поставил Габриэл Мартинелли.
Видео гола Зинченко:
Видеообзор матча "Астон Вилла" — "Арсенал" будет доступен здесь позднее:
Ранее Зинченко рассказал, как с него смеялись партнеры по "Арсеналу" из-за его слов о борьбе за чемпионство.
Напомним, Александр оригинально отпраздновал гол Канониров в матче против "Брайтона".