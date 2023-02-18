Зинченко "прошил" вратаря-чемпиона мира: первый гол украинца в "Арсенале" (видео)

Левый защитник сборной Украины впервые забил гол в Английской премьер-лиге

В субботу, 18 февраля, лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко, которому покорилось уникально достижение в АПЛ, провел гостевой поединок чемпионата Англии против "Атон Виллы".

Встреча, проходившая в Бирмингеме не стадионе "Вилла Парк", завершилась со счетом 4:2 в пользу лондонцев, передает пресс-служба Канониров в Twitter. Александр в начале второго тайма сравнял счет в матче.

В первом тайме хозяева шокировали лидера первенства, забив два гола. Отметились Олли Уоткинс и Филиппе Коутиньо, а "Пушкари" на это ответили лишь точным выстрелом Букайо Сака.

На 61-й минуте Зинченко феноменальным ударом в касание из-за пределов штрафной поразил ворота Эмилиано Мартинеса, защищавшего цвета сборной Аргентины на ЧМ-2022 по футболу. К слову, аргентинский кипер стал автором забавного автогола в дополнительное время, а точку во встрече поставил Габриэл Мартинелли.

Видео гола Зинченко:

Видеообзор матча "Астон Вилла" — "Арсенал" будет доступен здесь позднее:

Турнирное положение команд в АПЛ

Ранее Зинченко рассказал, как с него смеялись партнеры по "Арсеналу" из-за его слов о борьбе за чемпионство.

Напомним, Александр оригинально отпраздновал гол Канониров в матче против "Брайтона".