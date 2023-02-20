Мудрика більше не можна критикувати: що зробив український футболіст

Півзахисник "Челсі" заблокував коментарі на своїй сторінці у соцмережах

У матчі 24 туру чемпіонату Англії "Челсі" програв "Саутгемптону". А Михайло Мудрик знову дуже слабко зіграв.

Терпець лондонських фанатів закінчився. За футболіста дали 100 млн євро, а він ніякий на полі. Уболівальники почали активно критикувати українця у соцмережах.

Щоб зупинити потік хейту, Мудрик закрив доступ до коментарів на своїй сторінці в Instagram.

Після переходу до "Челсі" Михайло набрав майже мільйон нових підписників у Instagram. Тепер за Мудриком стежать 1,3 млн осіб, хоча раніше футболіст не входив навіть до десятки найпопулярніших українських спортсменів.

Нагадаємо, в останньому матчі за "Челсі" Мудрик відзначився огидним вчинком. Українець разом із Жуаном Феліксом влаштували розминку на полі, поки їхньому партнеру по команді надавали допомогу.

Деякі користувачі вважали, що українець і португалець погано повели себе в цій ситуації, адже травма одноклубника була дуже серйозною, а інші гравці "Челсі" знаходилися поряд із Сезаром Аспілікуетою.

Раніше повідомлялося, що у "Челсі" на одному фланзі з Мудриком грає футболіст, який відмовляється пасувати на українця.