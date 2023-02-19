Мудрик відзначився "огидним" вчинком у матчі "Челсі" (відео)

Українець розминався, поки капітанові команди надавали медичну допомогу

Днями "Челсі" Михайла Мудрика поступився "Саутгемптону" (0:1) у матчі 24-го туру чемпіонату Англії сезону 2022/23.

У мережі звернули увагу на епізод у грі, пов’язаний із травмою капітана "Челсі" Сезара Аспілікуети, передає "Телеграф". Іспанський захисник Синіх отримав тяжку травму голови. Мудрик та Жуан Фелікс влаштували розминку, доки іспанцю надавали допомогу.

Деякі користувачі вважають, що українець і португалець огидно повели себе в цій ситуації, адже травма одноклубника була дуже серйозною, а інші гравці "Челсі" були поряд з іспанцем. Інші користувачі стали на захист футболістів, адже вони ніяк не могли допомогти Сезару. До речі, медики довго надавали допомогу Аспілікуеті, через що, схоже, футболісти й почали "розігріватися". До основного часу матчу рефері додав 12 хвилин, але "Челсі" так і не зумів відігратися.

Відео травми Сезара Аспілікуети

Повний відеоогляд матчу "Челсі" — "Саутгемптон":

Раніше повідомлялося, що у "Челсі" на одному фланзі з Мудриком грає футболіст, який відмовляється пасувати на українця. Нагадаємо, пресслужба "Шахтаря" жорстко підставила Михайла, який приїхав попрощатися із Гірниками.