Мудрик отметился "омерзительным" поступком в матче "Челси" (видео)

Украинец разминался, пока капитану команды оказывали медицинскую помощь

На днях "Челси" Михаила Мудрика уступил "Саутгемптону" (0:1) в матче 24-го тура чемпионата Англии сезона 2022/23.

В сети обратили внимание на эпизод в игре, связанный с травмой капитана "Челси" Сезара Аспиликуэты, передает "Телеграф". Испанский защитник Синих получил тяжелую травму головы. Мудрик и Жуан Феликс устроили разминку, пока испанцу оказывали помощь.

Некоторые пользователи посчитали, что украинец и португалец омерзительно повели себя в данной ситуации, ведь травма одноклубника была весьма серьезной, а другие игроки "Челси" находились рядом с испанцем. Другие пользователи встали на защиту футболистов, ведь они никак не могли помочь Сезару. К слову, медики долго оказывали помощь Аспиликуэте, из-за чего, похоже, футболисты и начали "разогреваться". К основному времени матча рефери добавил 12 минут, но "Челси" так и не сумел отыграться.

Видео травмы Сезара Аспиликуэты

Полный видеообзор матча "Челси" — "Саутгемптон":

Ранее сообщалось, что в "Челси" на одном фланге с Мудриком играет футболист, который отказывается пасовать на украинца. Напомним, пресс-служба "Шахтера" жестко подставила Михаила, который приехал попрощаться с Горняками.