Зінченко довів юного фаната до сліз: благородний вчинок українця (відео)

Хлопчик отримав футболку гравця "Арсеналу"

На вихідних лондонський "Арсенал" здобув чергову перемогу у чемпіонаті Англії. Героєм зустрічі став українець Олександр Зінченко, який забив свій перший гол у АПЛ.

"Каноніри" в божевільному поєдинку обіграли "Астон Віллу" — 4:2. На 61-й хвилині Зінченко феноменальним ударом у дотик з-за меж штрафного майданчика вразив ворота Еміліано Мартінеса, який захищав кольори збірної Аргентини на ЧС-2022 з футболу.

Після фінального свистка Олександр підбіг до трибуни та подарував свою футболку маленькому хлопчику. Юний уболівальник не зміг стримати емоції та розплакався з подарунком у руках. Відео цього моменту з’явилося на офіційній сторінці "Арсеналу" в Instagram.

Раніше Зінченко розповів, як з нього сміялися партнери з "Арсеналу" через його слова про боротьбу за чемпіонство. Нагадаємо, Олександр оригінально відсвяткував гол у матчі проти "Брайтону". Ми також повідомляли, що Олександру Зінченку підкорилося унікальне досягнення в АПЛ.

"Телеграф" також повідомляв, що Зінченко входить до десятки найдорожчих лівих захисників світу.