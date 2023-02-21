Футболиста-насильника оставили в тюрьме: он хотел выйти под залог

Дани Алвеса могут посадить на 12 лет

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес не будет выпущен под залог. Суд Барселоны отклонил соответствующее прошение стороны защиты. Алвес обвиняется в изнасиловании девушки в ночном клубе.

Как сообщает Sport.es, суд постановил, что бразилец останется в камере предварительного заключения до заседания по делу об изнасиловании.

Адвокаты футболиста предлагали заменить тюремное заключение другими мерами, такими как использование электронного следящего браслета и изъятие паспорта. Они также были согласны на то, чтобы Алвес ежедневно отмечался в суде.

За свою карьеру Дани Алвес, кроме "Барселоны", поиграл за "Байю", "Севилью", "Ювентус", "ПСЖ", "Сан-Паулу". Его последним клубом был мексиканский "УНАМ Пумас", который разорвал с игроком контракт после секс-скандала.

Со сборной Бразилии дважды выиграл Кубок Америки и Кубок Конфедераций, а также победил на Олимпиаде-2020 в Токио.

Завоевав за карьеру 46 трофеев он является самым титулованным футболистом в истории.

Напомним, что сына экс-форварда "Шахтера" подозревают в групповом изнасиловании. Ранее мы сообщали, что звезда "Реала" получил 9 лет за изнасилование.