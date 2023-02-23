Украину бомбили из деревни моего деда: тренер "Львова" сравнил россию с соседом-алкоголиком

Дулуб объяснил, как из спортсменов делают идиотов

Известный белорусский тренер Олег Дулуб поддержал Украину после полномасштабного вторжения. Напомним, недавного его помощника судили в Минске.

Дулуб сейчас работает в футбольном клубе "Львов". В интервью "Зеркалу", специалист рассказал, как из спортсменов делают идиотов и как испытал испанский стыд.

"Всегда провожу такую аналогию по отношению к нынешним событиям, пусть и утрирую. Ты живешь в квартире. К тебе заходит сосед-алкоголик и говорит: "Мне не нравится, какие у тебя шторы, обои и книги". Начинает качать права. Хотя это не квартира соседа. Мало того что он просто врывается, так еще пытается убивать и насиловать. Реакция нормального человека — защищаться", — говорит Дулуб о войне.

"Есть хорошее определение слову "идиот". В Древней Греции так называли людей, которые не интересуются общественной жизнью в стране. Поэтому если спортсменам говорят, что спорт вне политики, то хотят сделать из них идиотов", — считает специалист.

"А еще есть такое выражение "испанский стыд". Когда полетели ракеты с белорусской территории… Для меня это вообще больной вопрос. Они запускались между двумя деревнями в Гомельской области. Одна из них — деревня моего деда. Понимаете? Ракеты летели фактически с того места, где я провел детство. Узнав это, чувствовал себя виноватым — словно сам стрелял", — признался тренер "Львова".

Ранее сообщалось, что Малиновский обнял российского футболиста Александра Головина после матча с "Монако", из-за чего на него посыпалась критика. Позднее украинец извинился за это.