Футболист сборной Украины наличными вывез за границу сотни тысяч долларов

Динамовца оправдал суд

В Едином государственном реестре судебных решений появилось постановление, фигурантом которого является игрок сборной Украины. Прошлой весной он перевозил через границу огромную сумму денег наличными. Ранее мы писали, что лидер "Динамо" выехал из Украины в качестве волонтера.

В тексте постановления говорится, что 1 апреля 2022 года через пункт пропуска "Порубное-Сирет" футболист вывез за пределы Украины 500 тысяч долларов и 115 тысяч евро.

У работников таможни возникли сомнения, что все документы оформлены правильно. Футболиста заподозрили в нарушении таможенных правил и составили соответствующий протокол.

Однако адвокат убедил суд, что происхождение денежных средств законно, ведь футболист долгое время играл за киевское "Динамо" и сборную Украины, а значит получал заработную плату и премиальные.

Суд принял решение, что футболист не нарушил закон, поэтому дело было закрыто.

Ранее сообщалось, что Малиновский обнял российского футболиста Александра Головина после матча с "Монако", из-за чего на него посыпалась критика. А вот Александр Зинченко сделал подарок болельщику и тот расплакался.