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Футболіст збірної України готівкою вивіз за кордон сотні тисяч доларів

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Футболіст збірної України готівкою вивіз за кордон сотні тисяч доларів Новина оновлена 22 лютого 2023, 15:12

Динамівця виправдав суд

У Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явилася ухвала, фігурантом якої є гравець збірної України. Минулої весни він перевозив через кордон величезну суму грошей готівкою. Раніше ми писали, що лідер "Динамо" виїхав з України як волонтер.

У тексті постанови йдеться, що 1 квітня 2022 року через пункт пропуску "Порубне-Сірет" футболіст вивіз за межі України 500 тисяч доларів та 115 тисяч євро.

У працівників митниці виникли сумніви, що всі документи оформлені правильно. Футболіста запідозрили у порушенні митних правил та склали відповідний протокол.

Проте адвокат переконав суд, що походження коштів законне, адже футболіст тривалий час грав за київське "Динамо" та збірну України, а отже отримував заробітну плату та преміальні.

Суд ухвалив рішення, що футболіст не порушив закон, тож справу було закрито.

Раніше повідомлялося, що Маліновський обійняв російського футболіста Олександра Головіна після матчу з "Монако", через що на нього посипалася критика. А ось Олександр Зінченко зробив подарунок уболівальнику і той розплакався.

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#Збірна України #ФК Динамо (Київ) #Футболіст