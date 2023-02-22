Украинская шпажистка выиграла чемпионат Европы (видео)

Фехтовальщица победила на престижных соревнованиях на уровне кадетов

В среду, 22 февраля, в Таллине (Эстония) украинка Эмили Конрад выиграла чемпионат Европы по фехтованию на шпагах среди кадетов. Недавно 20-летняя фехтовальщица на рапирах из Николаева Алина Полозюк выиграла первую в истории Украины индивидуальную медаль уровня Гран-при Международной федерации фехтования (FIE).

Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации фехтования Украины в Facebook. В прошлом году Эмили взяла "бронзу" на ЧЕ среди кадетов.

Во второй день континентального первенства сборная Украины выиграла сразу три медали. Эмили Конрад завоевала "золото" первенства Европы, победив в финале прошлогоднюю чемпионку Софию Просину из Латвии. Итоговый счет — 15:6.

Кроме того, Андрей Черкашин и Анна Максименко сумели дойти до полуфинальных стадий турнира, выиграв бронзовые награды. Соревнования продолжатся завтра, 23 февраля, заключительными личными стартами среди кадетов.

Видео финалов:

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