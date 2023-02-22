Українська шпажистка виграла чемпіонат Європи (відео)

Фехтувальниця перемогла на престижних змаганнях на рівні кадетів

У середу, 22 лютого, у Таллінні (Естонія) українка Емілі Конрад виграла чемпіонат Європи з фехтування на шпагах серед кадетів. Нещодавно 20-річна фехтувальниця на рапірах з Миколаєва Аліна Полозюк виграла першу в історії України індивідуальну медаль рівня Гран-прі Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Про це повідомляє пресслужба Національної федерації фехтування України у Facebook. Минулого року Емілі взяла "бронзу" на ЧЄ серед кадетів.

У другий день континентальної першості збірна України виграла одразу три медалі. Емілі Конрад здобула "золото" першості Європи, перемігши у фіналі торішню чемпіонку Софію Просіну з Латвії. Підсумковий рахунок – 15:6.

Крім того, Андрій Черкашин та Анна Максименко зуміли дійти до півфінальних стадій турніру, вигравши бронзові нагороди. Змагання триватимуть завтра, 23 лютого, і завершаться особистими стартами серед кадетів.

Відео фіналів:

Раніше повідомлялося, що російські загарбники знищили спортивний коледж, у якому навчалася олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф голову Олімпійського комітету росії (ОКР) Станіслава Позднякова звільнили з посади президента Європейської конфедерації фехтування (EFC).