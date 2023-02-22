Украинская спортсменка погибла во Франции: что произошло

Валерия Сарапина занималась академической греблей

Во французском городе Гренобль в дорожно-транспортном происшествии погибла молодая украинская спортсменка, которая специализировалась в академической гребле, Валерия Сарапина. Ранее в ДТП попал легендарный боксер, его чуть не убил подросток, который украл машину у родителей.

Как сообщает sport.ua, девушка уехала во Францию после начала полномасштабного российского вторжения, чтобы иметь возможность продолжать тренироваться, поскольку в Украине запрещен выход на открытую воду.

Сарапина была выпускницей ДЮСШ №1 города Каменское Днепропетровской области. Она являлась чемпионкой и призером чемпионатов области и Украины по академической гребле.

О трагическом известии сообщила тренер Наталья Губа в Facebook.

Ранее мы писали, что знаменитый итальянский велогонщик погиб под колесами грузовика. Напомним, что на соревнованиях в Австралии погиб известный автогонщик. Он врезался в телевизионную вышку на скорости 320 км в час.

А в начале этого года знаменитый автогонщик Кен Блок погиб в возрасте 55 лет. По информации полиции, в штате Юта американец упал со снегохода при крутом спуске и погиб от полученных травм.