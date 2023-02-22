Українська спортсменка загинула у Франції: що сталося

Валерія Сарапіна займалася академічним веслуванням

У французькому місті Гренобль у дорожньо-транспортній пригоді загинула молода українська спортсменка, яка спеціалізувалася в академічному веслуванні Валерія Сарапіна. Раніше в ДТП потрапив легендарний боксер, його мало не вбив підліток, який украв машину у батьків.

Як повідомляє sport.ua, дівчина поїхала до Франції після початку повномасштабного російського вторгнення, щоб мати можливість продовжувати тренуватися, оскільки в Україні заборонено вихід на відкриту воду.

Сарапіна була випускницею ДЮСШ №1 міста Кам’янське Дніпропетровської області. Вона була чемпіонкою та призером чемпіонатів області та України з академічного веслування.

Про трагічну звістку повідомила тренер Наталія Губа у Facebook.

Раніше ми писали, що знаменитий італійський велогонщик загинув під колесами вантажівки. Нагадаємо, що на змаганнях в Австралії загинув відомий автогонщик. Він врізався в телевізійну вежу на швидкості 320 км на годину.

А на початку цього року знаменитий автогонщик Кен Блок загинув у віці 55 років. За інформацією поліції, у штаті Юта американець упав зі снігохода під час крутого спуску і загинув від отриманих травм.