Лучший спортсмен рф назвал чемпионат мира "грязным": в сети смеются над горе-лыжником

Россиянин истерит из-за недопуска на крупный международный турнир

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который засветился на митинге президента рф владимира путина в "Лужниках", назвал чемпионат мира по лыжным гонкам-2023 "грязным" из-за отсутствия россиян на турнире.

Соответствующий комментарий Большунова доступен на ТАСС. Лыжник считает, что внутренние российские соревнования организованы лучше, чем международные соревнования.

"Если честно, то мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования, думаю, что лучше соревноваться там, где нас ждут. Сначала ты разочаровываешься, но сейчас в россии проводятся отличные соревнования, организуются трансляции, и ты забываешь об этом.

Проводить прекрасные соревнования и показывать на них высокие скорости можно и у нас, для наших болельщиков и страны.

Грязные, потому что нас туда не пускают не по спортивному принципу? Конечно, все сильнейшие должны бегать вместе. Поэтому об этих непонятных стартах я даже говорить не хочу. Мне классно, что я нахожусь сейчас здесь (на соревнованиях "Чемпионские высоты" в Архангельской области, – Ред.)", – сказал Большунов.

В сети лишь посмеялись над словами Большунова, а один из пользователей считает, что лыжник попросту истерит.

Ранее российская лыжница назвала власти Норвегии "режимом". Напомним, советский чемпион оскорбил сразу несколько наций, включая норвежцев.